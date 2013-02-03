В Набережных Челнах вторые сутки ищут малолетнюю девочку, возбуждено дело

В Набережных Челнах сотрудники полиции вторые сутки ищут малолетнюю девочку, второклассница пропала 2 февраля, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", установлено, что девочка воспитывалась в многодетной семье.

В семье, где жила школьница, воспитываются еще 6 детей, утром в субботу девочка ушла на занятия в школу, до 16 часов она находилась на уроке хореографии, а домой не вернулась.

Ребенка видели, когда девочка вместе с подружками играла в снежки, очевидцы говорят, что в последний раз видели школьницу возле подземного перехода в поселке Сидоровка у Энергостроительного колледжа в 16.30. Мобильный телефон девочки отключен, к поисковым работам привлечено более 100 сотрудников полиции и МЧС, девочку ищут друзья семьи, соседи и добровольцы.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.