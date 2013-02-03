В центре Петербурга мигрант сбил двух школьниц

Утром на углу набережной Фонтанки и улицы Белинского «Жигули» сбило двух школьниц. Девятиклассницы переходили улицу по переходу на зеленый свет. С моста повернул автомобиль – тормозить он и не собирался и с места происшествия сразу скрылся.

«Жигули» лихача запомнили очевидцы ДТП, которые и сообщили в ГИБДД о случившемся. По номерам машины вычислили владельца. Полицейским пришлось съездить по месту регистрации и выяснить, где проживает водитель. Задержали его дома – им оказался гражданин Узбекистана, который объяснил гибддешникам, что просто не знал, что после аварии нужно вызывать ГИБДД и ждать их. Дознаватели продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Девушек доставили в больницу с травмами средней тяжести, сообщает 100ТВ.