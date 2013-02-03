На северо-востоке Москвы двое посетителей кафе ранены в результате стрельбы

В Москве полиция разыскивает троих мужчин, которые в ночь на воскресенье устроили стрельбу, предположительно, из травматического оружия в кафе в Южном Медведково на северо-востоке столицы и ранили двух посетителей.

Сегодня, по предварительной информации, около 02.40 трое неизвестных зашли в помещение кафе, расположенное по улице Дежнева, 23. Причинили ранение из травматического оружия двоим посетителям и скрылись, передают "Вести".

Потерпевшие доставлены в медучреждение. По данному факту проводится проверка. Принимаются меры для розыска и задержания злоумышленников.