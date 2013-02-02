В Московской области задержаны похитители гражданина Белоруссии

В Подольске Московской области задержаны похитители гражданина Белоруссии, требовавшие выкуп в 232 тыс евро, потерпевшему 30-летнему гражданину Белоруссии удалось сообщить по телефону в полицию о том, что он похищен.

Мужчина сообщил, что его незаконно удерживают в одном из домов по улице Кирова города Подольска, на место выехала следственно-оперативная группа.Полицейскими задержан неработающий гражданин Армении, а также освобожден похищенный мужчина, возбуждено уголовное дело.

По данным Следственного Комитета, потерпевшего похитили 27 декабря 2012 года с целью выкупа в 232 тысяч евро.