В Коми задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух девочек

В Коми задержан подозреваемый в убийстве двух девочек, совершенном с особой жестокостью, потерпевшие - дети бывшей гражданской жены подозреваемого, мужчина утопил детей, вывез их тела в лес, сжег и закопал.

Мать, обратившаяся с заявлением в полицию, пояснила, что ненадолго оставила двух дочерей, младшей из которых был год и девять месяцев, а старшей – три года, у бывшего сожителя.

В итоге подозреваемый признался, что ночь на 1 февраля 2013 года утопил несчастных детей в ванной, тела вывез на окраину города и закопал в лесополосе. Экспертизой установлено, что старшая девочка была изнасилована.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте, возбуждено дело по трем статьям УК РФ.