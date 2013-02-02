Дело главы клуба «Юные орлята флота»: 96 эпизодов педофилии, 21 том

Следственный комитет завершил расследование по делу главы столичного военно-патриотического клуба «Юные орлята флота». Следователи выявили 96 случаев растления малолетних Василием Мидцевым.

Насильственные действия сексуального характера в отношении детей Мидцев совершал как в помещении клуба в центре Москвы, в доме № 8 по Старопименовскому переулку, так и в детских лагерях и туристических поездках.

Мидцев был арестован в мае прошлого года, расследование продолжалось более полутора лет — работа следователей осложнялась нежеланием сотрудничать бывших членов клуба и даже противодействием со стороны некоторых родителей, поясняют в ведомстве.



Мидцева считали главнокомандующим, вознесенным в образ героя, говорится в пресс-релизе СКР.

Материалы уголовного дела по статьям 132 УК (насильственные действия сексуального характера) и 135 УК (развратные действия) составляют 21 том и уже направлены в суд для рассмотрения по существу.



