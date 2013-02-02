В электричке Петербурга вступившиеся за женщину были расстреляны

Житель Петербурга устроил вчера вечером в электричке стрельбу из травматического пистолета; ранены два человека, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России.

В электропоезде, следовавшем в районе станции Купчино, между пассажирами произошла ссора. Один из них, будучи пьян, стал нецензурно выражаться в адрес пожилой женщины. Двое других вступились за нее. В результате зачинщик достал травматический пистолет и начал стрелять.



Мужчина 1973 года рождения получил проникающее ранение грудной клетки и был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Второй пострадавший 1984 года рождения получил ранение головы и после оказания первой медицинской помощи в медпункте Витебского вокзала был отправлен домой.

Пистолет изъят, проводится проверка.







