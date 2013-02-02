Житель Коми так обиделся на любовницу, что утопил и сжег ее детей

24-летняя жительница г. Вуктыла утром 31 января оставила двух своих маленьких дочек под присмотром у бывшего сожителя. По возвращении на следующий день девочек не обнаружила и обратилась в полицию.



Бывший сожитель женщины поначалу свою причастность к исчезновению детей отрицал, но впоследствии признался, что в ночь на 1 февраля 2013 года утопил их в ванной, тела вывез на окраину города и закопал в лесополосе. Он пояснил, что сделал это из-за обиды на свою любовницу.



Мало того: было установлено, что старшая девочка (трехлетняя) была изнасилована. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи.



