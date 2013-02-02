Ещё одному экс-чиновнику Смольного светит уголовное дело за пропавшие миллиарды

Тень пала на бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Бориса Мурашова

После трубного дела в Петербурге запахло очередным коррупционным скандалом, теперь уже надземным.

Новый председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Дмитрий Буренин выставил круглый счет прежнему руководству, пишет КП.



- В Санкт-Петербурге объектов, не введенных в эксплуатацию, на сумму около пятидесяти миллиардов рублей. То есть контракты закончены, деньги получены, но объекты в эксплуатацию не введены, - заявил Буренин.

Со сроками работ тоже аховая ситуация:



- По сути, за последние четыре года нет одного контракта, сроки исполнения которого не переносились, - сказал Буренин. - Их переносили от полугода до четырех лет. Это невыносимая ситуация.

Крупный камень полетел в огород бывшего председателя комитета Бориса Мурашова. Возможно, он станет фигурантом уголовных дел. Буренин не исключил, что заявит в полицию с просьбой расследовать судьбу пропавших миллиардов. В первую очередь, это касается оплаты объектов, в проектно-сметную документацию которых вносили изменения в процессе строительства. В эксплуатацию их вводить нельзя.



Осенью Борис Мурашов ушел из КРТИ на повышение, в Госстрой. А Дмитрий Буренин возглавлял комитет финансового контроля. Его поставили, в первую очередь, для того, чтобы не допустить бездарного расходования денег.