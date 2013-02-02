Петербургские чиновники, заработавшие 174 млн. на свалках, задержаны

В деле о многомиллионных бюджетных хищениях в Приморском районе Петербурга появились первые подозреваемые. Правоохранителями уже задержан бывший замглавы администрации Приморского района Василий Степушкин, подозреваемый в хищении 174 млн руб., сообщает сайт «Городовой».

Стоит заметить, что В. Степушкин покинул свой пост по собственному желанию незадолго до расследования дела - в ноябре прошлого года. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ, кроме него задержаны начальник отдела благоустройства администрации Приморского района Санкт-Петербурга Владимир Разуленко, инженер технического надзора "Службы заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга" Сергей Карстен и представитель компании-подрядчика Дмитрий Шилов.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Чиновники проходят по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Речь идет о госконтракте, который заключила администрация Приморского района с коммерческой организацией по ликвидации несанкционированных свалок на территории района с созданием зон экологического благополучия на сумму 300 млн руб. В качестве оплаты за выполненные работы фирме было перечислено более 270 млн руб.

Но, как полагает следствие, часть работ, указанных в локальной смете на 174 млн, фактически проведена не была. Недавно в рамках следственных действий по этому делу в администрации Приморского района Петербурга проходили обыски, которые проводили полицейские и сотрудники ФСБ. Кроме того, силовики нагрянули в здания подрядных организациях и по местам жительства фигурантов уголовного дела. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.