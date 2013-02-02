Подмосковная полиция задержала бывшего вора "в законе", лидера "грузинской" группировки Джемала Микеладзе, в криминальных кругах известного как Джема. Мужчина подозревается в причастности к наркоторговле.

У "криминального авторитета" изъяты две гранаты, несколько доз героина и поддельный паспорт.

В преступном мире 37-летний уроженец Южной Осетии до недавнего времени считался вором "в законе", однако был "раскоронован" криминальным авторитетом Асланом Усояном (дедом Хасаном). Микеладзе планировал в скором времени покинуть Россию, пишут СМИ.



Кроме Джема в числе врагов Деда Хасана числятся также Ровшан Джаниев и кавказский криминальный авторитет Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский).



