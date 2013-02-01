В Санкт-Петербурге в ходе домашних родов погиб новорожденный, возбуждено дело

В Санкт-Петербурге в ходе домашних родов погиб новорожденный, по данным доследственной проверки возбуждено уголовное дело, трагедия произошла 30 января вечером, обнаружили тело новорожденного врачи "скорой".

Тело новорожденного мальчика обнаружено в одной из квартир дома 224 по Московскому проспекту в Санкт-Петербурге, смерть младенца наступила в результате механической асфиксии.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В квартире, как установлено в ходе следствия, проживает мать ребенка 1988 года рождения и ее супруг 1987 года рождения, положительно характеризующиеся.

30 января у женщины в квартире начались роды, для принятия которых они пригласили знакомую женщину (данные которой устанавливаются), при этом решение о родах на дому было принято супругами совместно из-за боязни врачебной ошибки. Около 17 часов 30 января 2013 супруга родила мальчика, а указанная женщина выбежала из квартиры и посоветовала родителям вызвать медиков.