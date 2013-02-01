Продолжается расследование убийства главного архитектора города Всеволожска, 51-летний Эдуард Акопян

был застрелен вечером 29 января 2013 года около офиса фирмы «Всевсад» города Всеволожска Ленинградской области.

Потерпевший -Эдуард Акопян - начальник управления архитектуры и градостроительства муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», занимавший эту должность более 25 лет.

Одна из версий причин убийства Акопяна из связана с его служебной деятельностью, информирует СКР.