Мордовские женщины мошенничают для получения маткапитала

Сотрудники мордовской полиции выявили два факта незаконного получения сертификата на материнский капитал. Женщины, живущие в разных населенных пунктах республики, использовали одинаковые схемы мошенничества для получения бюджетных денежных средств.



В обоих случаях в государственные органы были предоставлены подложные документы, на основании которых и выдавались сертификаты на получение материнского капитала. Таким образом жительница Саранска незаконно получила 369 тысяч рублей, а молодая женщина из одного из районов Мордовии пополнила – как оказалось временно – свой бюджет на 339 тысяч, сообщили "АН-онлайн" в пресс-службе республиканского МВД. В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 159 УК РФ.