Мошенники, обманувшие сотни пожилых россиян, арестованы в Москве. ВИДЕО

В Москве арестованы мошенники, обманувшие сотни человек по всей России. По предварительным оценкам, им удалось обмануть 200 пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной, сумма ущерба может превысить 50 миллионов рублей.

Старики отдавали последние деньги за якобы чудодейственное средство, которое на поверку оказалось обычной биологически активной добавкой.

Мошенники создали медицинский центр, который начали широко рекламировать в СМИ. Но существовал он лишь на бумаге. На самом деле организовали 2 колл-центра на съёмных квартирах в Москве, откуда по телефону вели приём под видом врачей, в ходе беседы умудрялись диагностировать заболевание и прописывать своё лекарство.

Причем, мошенникам удалось по нескольку раз обманывать одних и тех же людей. Когда покупатели понимали, что БАДы не обладают лечебными свойствами и отказывались от последующих покупок, подозреваемые опять звонили пенсионерам и, представляясь работниками различных государственных органов, они предлагали своим жертвам получить компенсацию за ранее приобретенные БАДы.

Организовал псевдомедицинский центр зубной техник из Брянска. Задержали его в Москве в ходе совместной операции Следственного Управления столичной полиции и ОМОНа. В квартире обнаружили упорядоченную базу данных на пенсионеров со всей страны.