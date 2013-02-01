В Подмосковье убита женщина, возбуждено уголовное дело, потерпевшая - жительница города Железнодорожного, следствие подозревает, что убийство совершил муж женщины, который скрылся с места происшествия.

Тело женщина обнаружено в четверг, в квартире дома по улице Колхозной города Железнодорожного, установлено, что погибшая скончалась от резаной раны шеи, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В совершении убийства подозревается 50-летний супруг потерпевшей, с которым в последнее время они конфликтовали и который в день убийства скрылся. Тело женщины обнаружено сотрудниками территориального отдела ГУ МЧС России по Московской области, прибывшими по вызову несовершеннолетнего сына супругов, который после возвращения из школы не смог открыть дверь квартиры, сообщает СКР.