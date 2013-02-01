В Петербурге инкассаторы отбились от вооруженных налетчиков
1 февраля 2013, 10:23 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В среду, 30 января, около восьми вечера у здания «Балтийского банка» на проспекте Наставников, 19 два преступника напали на инкассатора и охранника.
Налетчики брызнули из газового баллончика в лицо выходившим из банка мужчинам. Пока 35-летней инкассатор компании «Инкахран» и тридцатилетний охранник ОП «Аванпост» приходили в себя, воры вырывали сумку с деньгами, пишет КП.
Но охранник быстро отошел от газа выстрелил предупредительным в воздух, после чего задержал одного из нападавших. Им оказался тридцатилетний петербуржец. Второго бандита ищет полиция.
Уголовное дело возбудили по статье «грабеж».