В Петербурге инкассаторы отбились от вооруженных налетчиков

В среду, 30 января, около восьми вечера у здания «Балтийского банка» на проспекте Наставников, 19 два преступника напали на инкассатора и охранника.



Налетчики брызнули из газового баллончика в лицо выходившим из банка мужчинам. Пока 35-летней инкассатор компании «Инкахран» и тридцатилетний охранник ОП «Аванпост» приходили в себя, воры вырывали сумку с деньгами, пишет КП.



Но охранник быстро отошел от газа выстрелил предупредительным в воздух, после чего задержал одного из нападавших. Им оказался тридцатилетний петербуржец. Второго бандита ищет полиция.

Уголовное дело возбудили по статье «грабеж».