Петербуржец проведет полтора года в колонии за сбыт поддельных денег

В Московском районе вынесен приговор в отношении Игоря Сырченко, пытавшегося сбыть поддельные деньги. 22-летний петербуржец признан виновным по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», сообщает BaltInfo.ru.



Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, 4 июля 2012 года около 19.30 МСК у станции метро «Звездная» Сырченко пытался продать оперативному сотруднику полиции 10 купюр номиналом 5 тыс. рублей с признаками подделки. «Закупщик» вручил продавцу 25 тыс. рублей, а еще через полчаса получил банкноты, содержащие реквизиты лицевой и оборотной стороны денежного билета с имитацией специальных элементов защиты, выполненные не ГОЗНАКом.



Преступление не было доведено до конца, так как поддельные денежные купюры были изъяты из оборота сотрудниками ГУ МВД России по Петербургу и области.



В судебном заседании Игорь Сырченко признал свою вину и в содеянном раскаялся. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей в доход государства.