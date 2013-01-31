В Евпатории задержали врачей-вымогателей: им грозит до десяти лет

На днях сотрудники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в АРК задержали двух евпаторийских медиков за вымогательство и получение взяток.

Главный врач одного из санаториев города потребовал восемь тысяч гривен, когда к нему обратился частный предприниматель с просьбой о предоставлении в аренду помещения с целью размещения торгового объекта в здании санатория, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.

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