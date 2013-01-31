В Москве задержны умельцы, изготавливавшие фальшивые проездные

Сотрудники полиции задержали изготовителей проездных билетов на все виды общественного транспорта в столичном регионе. В ходе операции было задержано 6 подозреваемых. Нелегальный бизнес был организован с большим размахом.

За месяц мошенники печатали и продавали более 500 проездных только на электрички, передает ТВЦ. Кроме того, подозреваемые распространяли билеты на метро, автобусы и троллейбусы, которые продавались за полцены.

Мастерская по изготовлению поддельных проездных находилась в Калужской области, все необходимое оборудование закупалось в Китае.