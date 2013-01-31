20-летний оренбуржец осужден за убийство своего отца, которого он расчленил

В Оренбурге к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорен 20-летний местный житель Владислав Шеншин, который убил отца-инвалида и расчленил его труп.

Следствием и судом установлено, что 30 июля 2011 года Шеншин, находясь в жилом доме по переулку Скорняжному в городе Оренбурге, в ходе внезапно возникшей ссоры, на почве личных неприязненных отношений со своим отцом, изготовил из веревки петлю, затем набросил её на шею лежащего на диване отца и стал её стягивать, перекрыв тем самым последнему дыхательные пути и доступ кислорода. После этого, с целью сокрытия следов преступления, сын расчленил тело отца по частям ножовкой по металлу и выкинул части тела в реку Урал и в овраг дачного массива, где в последующем они были обнаружены.

"14 декабря 2011 года в правоохранительные органы поступило сообщение от 58-летнего жителя города Оренбурга о безвестном исчезновении своего родного брата, инвалида I группы. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и использованию данных проведенных экспертиз удалось установить подозреваемого. Им оказался 19-летний сын потерпевшего", - напоминает в четверг пресс-служба СКР.

Приговором суда Шеншин приговорен по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Кроме тюремного срока обвиняемому, судом удовлетворены исковые требования о взыскании в счет компенсации материального и морального вреда в пользу потерпевшего 425 тысяч рублей.