За сбыт наркотиков осудили директора реабилитационного центра для наркозависимых

В Пскове осужден бывший директор филиала общероссийской благотворительной общественной организации «Преображение России», занимающейся реабилитацией наркозависимых, а также его жена и продавец героина.

Супружеская пара была задержана наркополицейскими в феврале прошлого года на улице в Пскове с героином в карманах. В ходе расследования этого дела, а потом в суде выяснилось, что в период пребывания в браке мужчина склонил свою жену к незаконному сбыту наркотических средств с целью получения материальной выгоды.

Деньги требовались, прежде всего, на приобретение героина для личного потребления супругами. А покупали они его у 53-летнего наркозависимого, ранее уже осужденного за наркотическое преступление, который тоже потреблял героин.

В феврале прошлого года суточная доза употребления героина у молодой женщины составляла 4-5 граммов в сутки, а у 29-летнего супруга - 5-6 граммов, рассказали «АН-онлайн» в пресс-службе Управления ФСКН России по Псковской области.

В ходе предварительного следствия и на суде все трое раскаялись в совершенном, дали признательные показания.

Суд признал всех троих виновными и назначил наказание: директору реабилитационного центра для наркозависимых – 5 лет лишения свободы, его супруге - 3,5 года лишения свободы, продавцу героина - 6 лет лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима.