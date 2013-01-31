Более 600 кг так называемых "дизайнерских наркотиков" изъяли полицейские в российских регионах в прошлом году. Об этом сообщил в четверг директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов.



Он пояснил, что "дизайнерские наркотики", как правило, закамуфлированы - под лекарства, средства для ванн, средства для борьбы с тараканами, а также различные ароматизаторы и так далее.



По словам Иванова, специалист-химик может слегка изменить молекулу героина и получить новый наркотик с теми же свойствами, причем преследовать распространение этого вещества по закону будет невозможно.