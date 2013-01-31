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В Красноярске ссора между старшеклассниками закончилась стрельбой

31 января 2013, 11:46 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

В Красноярске ссора между старшеклассниками закончилась стрельбой

В Красноярске 16-летний десятиклассник в школе №129 выстрелил в своего оппонента-одиннадцатиклассника в ходе конфликта из пневматического пистолета. Выпускник получил легкое ранение груди.

Врачи, вызванные на место происшествия, оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшему. Госпитализация раненому не потребовалась, передают "Вести".

Пневматический пистолет изъят сотрудниками полиции. Теперь стражи правопорядка опрашивают свидетелей и выясняют причины конфликта.

Стрелявший в выпускника школьник пояснил, что оружие он приобрел через Интернет.

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