Каждое третье изнасилование в Петербурге совершают мигранты

Об этом руководитель ГСУ СК России по Петербургу Андрей Лавренко заявил на расширении заседании Управления по итогам работы в 2012 году.

По словам Лавренко, число преступлений, совершаемых мигрантами, возросло на 25 %. При этом ими совершается каждое шестое убийство и каждое третье изнасилование. Кроме того, более двух третей всех заказных убийств в городе, а также преступлений с использованием огнестрельного оружия совершаются этническими преступными группами (в частности, в 2012 году в суд было направлено дело группы Мамедова и афганской преступной группировки).

"Нужно выбивать почву из-под ног нелегальной миграции и уничтожать экономический базис", - заявил Лавренко. Также он полагает, что необходимо предпринимать полный комплекс жестких мер по отношению к компаниям, чье руководство принимает на работу нелегалов. Вплоть до запрета на предпринимательскую деятельность, пишет Фонтанка.