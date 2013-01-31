Как украсть пособие

В Петербурге разгорелся очередной крупный скандал: на днях правоохранительные органы задержали целую группу «специалистов», которые умело расхищали деньги, предназначенные для выплаты различных пособий, входящих в компетенцию регионального отделения Фонда социального страхования (РО ФСС) РФ.

Действовали мошенники с большим размахом и создали целую систему, которая и позволяла им безбедно жить за государственный счет, сообщают "Новости Петербурга". Работала она так: для того чтобы беспрепятственно списывать деньги на обязательное социальное страхование в качестве выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком, ее организаторы создали более 600 юридических лиц. И хотя в действительности эти «предприятия» не вели никакой предпринимательской или хозяйственной деятельности, это не мешало фиктивно трудоустраивать туда людей, по закону имеющих право на получение от работодателя социальных пособий.

Сначала они их якобы получали на «предприятиях», а затем израсходованные деньги возмещались из бюджета РО ФСС. Схема успешно работала, поскольку выплаты основывались на документах, которые как раз и предъявлялись в фонд социального страхования. Ее истинный масштаб стал понятен, когда Служба экономической безопасности УФСБ России по Петербургу и Лен­области совместно с ГСУ при ГУ МВД России в обеих российских столицах изъяла более 700 учредительных документов и печатей фиктивных фирм, а также массу поддельных трудовых книжек и других документов, которые свидетельствовали о крупном мошенничестве. Конечно, не масштаб хищений в Министерстве обороны или «трубном» деле, но, по предварительным данным, речь идет о 100 млн рублей, которые удалось «увести» из бюджета в течение двух последних лет. Получить такой «навар» было не так уж и сложно, поскольку сотрудницам, претендующим на выплаты по беременности, например, «назначалась» самая большая зарплата, которая позволяла претендовать на соответствующие выплаты (общий объем компенсаций на женщину мог достигать 150 тыс. рублей).

Итогом «работы» мошеннической группы стала не только дорогостоящая недвижимость в России и за рубежом, которую ее члены приобретали на незаконно полученные деньги, но и сразу три уголовных дела по статье 159.2 УК РФ («мошенничество в сфере выплат»).