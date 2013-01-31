Пермский подполковник полиции переехал женщину, решившую полежать на дороге
31 января 2013, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция Пермского края проводит проверку по факту ДТП с участием подполковника МВД, который на личной машине совершил наезд на лежавшую на дороге пьяную женщину. ЧП произошло ночью на улице Бачурина в городе Кунгуре.
Офицер был не на службе. Он ехал по городу на своей машине и в темноте задавил местную жительницу, лежавшую посреди проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте.
Алкогольного опьянения у сотрудника полиции не установлено. Проводится служебная проверка.