Пермский подполковник полиции переехал женщину, решившую полежать на дороге

Полиция Пермского края проводит проверку по факту ДТП с участием подполковника МВД, который на личной машине совершил наезд на лежавшую на дороге пьяную женщину. ЧП произошло ночью на улице Бачурина в городе Кунгуре.

Офицер был не на службе. Он ехал по городу на своей машине и в темноте задавил местную жительницу, лежавшую посреди проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте.



Алкогольного опьянения у сотрудника полиции не установлено. Проводится служебная проверка.



