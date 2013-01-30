К родственникам Сергея Филина приставлены охранники

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина, сообщила, что к его родственникам приставлена охрана.

"Это не полиция, а частные охранники", — уточнила Стукалова. По ее словам, сейчас никаких угроз в адрес жены и родителей Филина не поступает, но как поведет себя преступник, непонятно, сообщает vesti.ru. Самого Сергея Филина, который проходит лечение в ГКБ № 36, также охраняют: возле его палаты постоянно дежурит сотрудник частного охранного предприятия. Ранее «АН» сообщали, что, возможно, уже в начале следующей недели Сергей Филин уедет в Германию продолжать лечение, начатое в Москве, и проходить реабилитацию. Его переведут в больницу города Ахена