61-летний ревнивец идет под суд за то, что зарезал в больнице 22-летнюю жену

В Костромской области перед судом предстанет 61-летний житель города Шарьи, обвиняемый в зверском убийстве своей жены, совершенном в октябре в окружной больнице на глазах пациентов палаты, которой она лежала.

"По версии следствия, 9 октября 2012 года обвиняемый находился на стационарном лечении в Шарьинской окружной больнице, где в это же время в другом отделении находилась на лечении его 22-летняя жена, которая некоторое время назад ушла от обвиняемого к другому мужчине. В результате сложившихся неприязненных отношений у обвиняемого возник умысел на убийство супруги", - сообщает сегодня пресс-служба Следственного комитета России.

Мужчина взял свой охотничий нож, пришел в палату к жене и в присутствии других пациентов нанес ей порядка 22 ударов ножом, от чего потерпевшая скончалась на месте

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), его расследование закончено и в среду направлено в суд.