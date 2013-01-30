В Липецкой области возбуждено дело за уклонение от налогов на 24 млн рублей

В Елецком районе руководители предприятия по добыче стройресурсов в Елецком районе попытались спрятать от ФНС информацию о полученной прибыли, чтобы избежать уплаты налогов в "колличестве" почти 25 млн рублей.

Не удалось. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По этой статье "укрывателям" грозит до пяти лет тюрьмы.

"По версии следствия, в Елецком районе должностные лица предприятия, занимающегося добычей известняка, путем представления в налоговую службу деклараций с заведомо ложными сведениями уклонились от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость на общую сумму более 24 миллионов рублей", - сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.