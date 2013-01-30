Педофил, изнасиловавший 9-летнюю падчерицу, задержан в Приморье

В Приморском крае накануне 29-летний мужчина изнасиловал 9-летнюю падчерицу в квартире дома на улице Пионерской в селе Воздвиженка. Девочка сообщила о случившемся матери, которая обратилась с заявлением в полицию.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы: медицинские и комплексные сексолого-психиатрические.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.