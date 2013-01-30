В Чувашии возбуждено еще одно дело в отношении главы республиканского УФМС

В Чувашии возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника республиканского управления Федеральной миграционной службы Леонида Дружинина. Он подозревается в получении взятки, совершенном с вымогательством.

По версии следствия, в октябре 2012 года Дружинин потребовал от знакомого предпринимателя провести в принадлежащий ему частный дом в городе Чебоксары канализацию стоимостью свыше 11,5 тысяч рублей, угрожая в противном случае проведением проверок возглавляемых бизнесменом предприятий, где на законных основаниях использовался труд иностранных работников.

Руководитель фирм, для которого предпринимательская деятельность была единственным источником дохода, и который ранее неоднократно привлекался по инициативе Дружинина к административной ответственности, был вынужден выполнить указанные незаконные требования.

"Следует отметить, что ранее Дружинину было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество – 2 эпизода) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Также по уголовному делу в качестве обвиняемого проходит водитель указанного ведомства Александр Хлебников, которому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество – 2 эпизода). Следствием установлено, что в 2012 году Дружинин, располагая достоверными сведениями о нарушении гражданином Республики Таджикистан режима пребывания в Российской Федерации, за что предусмотрена административная ответственность, укрывал его от сотрудников миграционного контроля возглавляемого ведомства, а также незаконно использовал его труд при осуществлении строительных работ на своем приусадебном участке в городе Чебоксары. Кроме того, в 2011-2012 годах он совместно с Хлебниковым подготовил фиктивные документы об утилизации двух служебных автомобилей в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием, а самими транспортными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив таким образом управлению ФМС по Чувашской Республике ущерб на общую сумму свыше 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.



Эти факты удалось выявить в результате оперативного взаимодействия с управлением ФСБ по Чувашской Республике.

В настоящее время указанные уголовные дела соединены в одно производство, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В отношении Дружинина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении Хлебникова – в виде заключения под стражу. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащую Дружинину четверть доли квартиры в городе Чебоксары, жилого дома в Чебоксарском районе, а также двух земельных участков, расположенных в Чебоксарском и Батыревском районах.

Расследование уголовного дела продолжается.