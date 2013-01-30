В Дагестане возбуждено дело по факту посягательства на жизнь полицейских

На Северном Кавказе на въезде в дагестанский город Буйнакск в ночь со вторника на среду кто-то выстрелил по полицейскому посту из гранатомета. По этому факту републиканские следователи возбудили дело во двум статьям.

Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

"9 января 2013 года в 23 часа 40 минут неустановленное лицо из огнестрельного оружия, предположительно, подствольного гранатомета ВОГ-25, произвело выстрел по помещению КМП-204 «Санэпидемстанция», расположенному на улице Имама Газимагомеда при въезде в город Буйнакск, где несли службу 6 сотрудников полиции МВД России по городу Буйнакску", - сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета РФ.

В результате обстрела повреждены кровля и стены помещения. Жертв и пострадавших среди полицейских нет.

Нападавших ищут. Расследование уголовного дела продолжается.