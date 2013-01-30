В Москве безработный нарядился в парик и по чужому паспорту снял 3 млн. рублей

В Москве безработный мужчина пытался снять по чужому паспорту в отделении одного из московских банков с банковского счета три миллиона рублей. Но у сотрудников банка возникло сомнение в том, что данный гражданин является вкладчиком. Они позвонили в полицию.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого, 37-летнего безработного москвича. Как выяснилось, мужчина использовал чужой паспорт и выдавал себя за его реального владельца, а чтобы не вызвать подозрений он изменил внешность, используя парик и очки.

Оперативники ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, сообщает "Петровка, 38". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В отношении задержанного избрана мера пресечения – заключение под стражу.

В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.