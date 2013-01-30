В Петербурге совершено нападение на ломбард
30 января 2013, 10:29 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Несколько сотен наименований ювелирных изделий похищены при налете на ломбард в Кировском районе Петербурга, сообщил корреспонденту «БалтИнфо» источник в МВД РФ.
«В понедельник в 11.30 МСК четверо неизвестных, закрыв шарфами лица, ворвались в помещение ломбарда на бульваре Новаторов. Угрожая 42-летнему администратору и 57-летнему охраннику пистолетами, они разбили витрины, похитили 27 планшетов с ювелирными изделиями и скрылись», - сообщил источник.
Стоимость похищенного устанавливается и до результатов инвентаризации определена быть не может, уточнили в МВД. Вместе с тем источник в правоохранительных органах сказал, что руководство ломбарда предварительно оценило стоимость похищенного в 5 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».