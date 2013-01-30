В Дагестане на полицейского завели дело за укрывательство преступления

В Дагестане старший оперуполномоченный Советского района подозревается в укрывательстве кражи водопроводных труб с территории строительства автономной сборно-каркасной котельной на улице Айвазовского, 2 "а" в Махачкале.

На 33-летнего полицейского заведено дело по двум статьям: ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов гражданина).

"По версии следствия, 21 июля 2012 года в 3 часа 40 минут в дежурную часть ОП по Советскому району УМВД РФ по городу Махачкале поступило телефонное сообщение о том, что около дома №2 «а» по улице Айвазовского города Махачкалы неустановленные лица совершают кражу труб. По данному факту на место происшествия, находясь в составе следственно-оперативной группы, выехал старший оперуполномоченный ОП по Советскому району УМВД РФ. В отдел полиции были доставлены лица, подозреваемые в совершении кражи труб", - сообщает в среду пресс-служба СКР.

В последующем полицейский составил и подписал объяснение от имени заявителя, в котором укрыл факт совершения кражи, после чего, вложив его в материал проверки, отказал в возбуждении уголовного дела.

Прокуратура в результате проверки выявила факт укрывательства кражи. 1 октября 2012 года было возбуждено уголовное дело о покушении на кражу неустановленными лицами.

Во вторник на оперуполномоченного-укрывателя заведено дело, решается вопрос о его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.