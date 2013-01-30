Возбуждено дело об убийстве главы райуправления архитектуры во Всеволожске

Возбуждено уголовное дело по факту убийства вечером 29 января 2013 года в городе Всеволожске Ленинградской области начальника управления архитектуры и градостроительства Всеволожского района 51-летнего Эдуарда Акопяна (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Об этом в среду сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Нападение на Эдуарда Акопяна произошло поздно вечером. У входа в бизнес-центр, где находился офис жены Акопяна, в него несколько раз выстрелили практически в упор. От смертельного ранения в голову архитектор скончался по дороге в больницу. По свидетельству очевидцев, преступников было несколько. Бросив оружие, они спокойно скрылись с места преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, лиц, причастных к совершению преступления.

По одной из версий, убийство Эдуарда Акопяна, может быть связано с его работой: он курировал вопросы градостроительства Всеволжского района, граничащего с Санкт-Петербургом.

Расследование уголовного дела продолжается.