Директор феодосийского порта под видом ремонта похитил бюджетные деньги

В ходе проверки деятельности Феодосийского морского торгового порта, проведенной сотрудниками Феодосийского городского отдела ГУ СБУ в АРК, был вскрыт факт крупного хищения государственных средств путем завышения стоимости ряда ремонтных работ.

Частная фирма, которая специализировалась на ремонте судов, в 2009 году заключила с Феодосийским морским торговым портом договор на ремонт плавсредств порта. Частники должны были отремонтировать две баржи – лихтера, сообщает пресс-служба ведомства.

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