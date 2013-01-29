Молодой крымчанин заставляет питбулей рвать на куски дворняг

В социальной сети «Вконтакте» появилось видео, выложенное 23-летним пользователем Денисом САВЕНКОВЫМ, жителем села Октябрьское Красногвардейского района, на котором он натравливает своих питбулей на дворнягу, для того, чтобы они растерзали животное.



Крымская общественная организация «Лига защиты животных» создала группу, в которой высказывает возмущением этим фактом, подпадающим под действие закона о жестоком обращении с животными.

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