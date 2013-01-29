Чиновник из-за любви к Анне Вески начал воровать (ВИДЕО)
29 января 2013, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело в отношении директора Фонда содействия развитию малого и среднего предпринимательства Надымского района. Чиновника подозревают в хищении чужого имущества.
Об этом сообщается в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следователей, 8 декабря 2010 года директор, используя должностное положение, присвоил 16 тысяч рублей. На эти деньги он купил билеты на концерт эстонской звезды 80-х Анны Вески. Расследование уголовного дела продолжается.