В Анапе расследуются обстоятельства трагической гибели школьницы, тело 15-летней девушки обнаружено возле строящегося 10-этажного дома в поселке Сукко города-курорта Анапа, сообщается на сайте СКР.

Погибшая училась в школе Крымска, её тело обнаружили 28 января двое местных школьников, которые прогуливались в районе строящегося дома. Установлено, что строительство дома не ведется и объект никем не охраняется. На 10-м этаже дома следователем обнаружено 7 газовых зажигалок, 6 из которых были пусты.

Следствие считает, что девушка могла совершить суицид, ранее она поссорилась со своим другом, из-за чего стала высказывать подругам намерения совершить самоубийство.