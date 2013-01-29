В подмосковных Химках ранен сотрудник полиции, прибывший по вызову в одну из квартир по адресу Химки, Ленинский проспект д. 8, на сотрудника полиции с ножом напала женщина, проживающая в квартире.

Инцидент произошел 28 января около 18:15, сотрудники полиции прибыли на место по вызову, нападавшая - жена заявителя 1965 г.р.

Раненый сотрудник доставлен в травмпункт Химкинской ЦКБ и после оказания помощи отпущен домой.

Супруга заявителя задержана сотрудниками полиции, после чего нарядом скорой медицинской помощи была доставлена в Химкинскую психиатрическую больницу № 22 и была госпитализирована.