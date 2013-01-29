Мошенник продавал женщинам ветхие дома за маткапитал

Негодяй орудовал из города Старая Русса в Новгородской области. Он находил женщин без квартир и продавал им дома в своем регионе. Жертвы отдавали ему весь материнский капитал. За это он селил доверчивых покупательниц в ветхие дома в самых отдаленных районах. Естественно, их стоимость даже не дотягивала до той суммы, что указана в сертификате. Разницу в деньгах мошенник оставлял себе.



- Жертвами мошенничества стали пятнадцать женщин. Часть из них из Ленобласти, другие из Новгородской области, - рассказали в местной полиции. - В общей сложности, мужчина обналичил около миллиона рублей из сертификатов на материнский капитал.

Полиция продолжает расследование дела. Предполагаемому 35-летнему мошеннику грозит до шести лет лишения свободы, пишет КП.