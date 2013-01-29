Убийца пенсионеров задержан в Пскове

По подозрению в убийстве тринадцати пенсионеров в Пскове задержан 32-летний мужчина, следствие предполагает, что преступления задержанный совершил осенью 2005 года в Ростовской и Псковской областях.

Мужчина "охотился" на тех пенсионеров, кто старше 70 лет, убив хозяев квартир, подозреваемый выносил из дома всё - от денег до бытовой техники, следствие ведётся.