В Чите высокопоставленный полицейский задержан за крупную взятку
29 января 2013, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Чите задержан начальник отделения собственной безопасности управления транспортной полиции. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В его квартире и служебном кабинете проведены обыски.
В 2012 году подозреваемый, используя служебное положение, получил от руководителя одного из подразделений ОАО "РЖД" около полутора миллиона рублей в качестве взятки за организацию прикрытия компании от криминалитета и проверок правоохранительных органов, сообщает следствие. По данным уголовного дела, в течение июля-сентября 2012 года подозреваемый в качестве взяток получил 1 миллион 440 тысяч рублей.
Подозреваемый задержан, в его квартире и служебном кабинете проведены обыски.