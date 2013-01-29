В Чите высокопоставленный полицейский задержан за крупную взятку

В Чите задержан начальник отделения собственной безопасности управления транспортной полиции. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В его квартире и служебном кабинете проведены обыски.



В 2012 году подозреваемый, используя служебное положение, получил от руководителя одного из подразделений ОАО "РЖД" около полутора миллиона рублей в качестве взятки за организацию прикрытия компании от криминалитета и проверок правоохранительных органов, сообщает следствие. По данным уголовного дела, в течение июля-сентября 2012 года подозреваемый в качестве взяток получил 1 миллион 440 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан, в его квартире и служебном кабинете проведены обыски.



