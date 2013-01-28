В Москве арестован полицейский, устроивший ДТП на Ленинском (ВИДЕО)

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 26 марта бывшего главу смены дежурной части Центра специального назначения МВД Сергея Дронова, который спровоцировал смертельное ДТП на Ленинском проспекте.

«Суд избрал в отношении Дронова меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказала пресс-секретарь суда Евгения Пазухина, передает ria.ru.



«Я прекрасно понимаю, что управлял автомобилем и совершил грех... Я искренне раскаиваюсь и глубоко сожалею... Я не знаю, как это произошло. Я чувствую перед собой долг, перед семьей погибшего, и хотел бы оказать помощь. Находясь под стражей, я смогу это сделать только через друзей...», - сказал Дронов, оставив вопрос о мере пресечения на усмотрение суда.



Следователь и прокурор просили заключить Дронова под стражу, поскольку он является «социально опасным гражданином», после произошедшего отказался от медосвидетельствования, а иная мера, по их словам, позволит Дронову скрыться.



Ранее «АН» сообщали: В Москве пьяный полицейский протаранил на встречной полосе два автомобиля и троллейбус. В результате ДТП на Ленинском проспекте напротив дома 8 погиб человек. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, Сергея Дронова.



Дронов и его начальник были уволены из органов внутренних дел. Кроме того, заместитель начальника отдела по кадровой и воспитательной работе будет понижен в должности.



Также объявлено о неполном служебном соответствии начальнику отделения кадров отдела, начальнику отделения и его заместителю по работе с личным составом. В кратчайшие сроки в подразделении будет проведен комплекс дополнительных воспитательно-профилактических мероприятий.



