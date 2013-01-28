Лидер ОПГ в Татарстане промышлял наркотиками

В Казани задержали участников ОПГ, у которых были обнаружены психотропные таблетки. У лидера ОПГ во время обыска изъяли 1000 синтетических таблеток, сообщили сегодня «АН-онлайн» в пресс-группе УФСКН России по Татарстану.

Целую цепочку сбыта «колес» организовали безработные молодые люди. Сделки совершались мелкооптовыми партиями. Причем, один из них участвовал в сбыте не за денежное вознаграждение, а за таблетку, которую тут же после сделки употреблял.

Один из участников группировки пытался сбежать от наркополицейских, но его все равно задержали. Его приятели по наркобизнесу сопротивления не оказывали.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере (ст. 30. ч. 3, ст. 228.1 ч .4 п. «г» УК РФ). «Кроме того, в отношении организатора наркогруппы заведено уголовное дело по факту приготовления к сбыту наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере (ст. 30 ч. 1, ст. 228.1 ч. 5 УК РФ). Максимально возможное наказание по данной статье предусматривает пожизненное заключение», - сообщает пресс-группа УФСКН России по РТ.