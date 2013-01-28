Иркутского экс-министра будут судить в Москве за торговлю должностями
28 января 2013, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший министр экономического развития и промышленности Иркутской области пойдет под суд за продажу руководящих должностей в госорганах. Уголовное дело передано в Хорошевский районный суд Москвы.
Подозреваемый предложил двоим бизнесменам должности руководителей в органах государственной власти. Одному из них он обещал место в аппарате полномочного представителя президента РФ по ЦФО, второму — в управлении внутренней политики администрации президента РФ. Также чиновник уверял, что может оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности заинтересованных в этом лиц.
После ухода с поста министра он занимал пост руководителя департамента по взаимодействию с государственными органами ОАО «ТНК-ВР», сообщает kommersant.ru