Иркутского экс-министра будут судить в Москве за торговлю должностями

Бывший министр экономического развития и промышленности Иркутской области пойдет под суд за продажу руководящих должностей в госорганах. Уголовное дело передано в Хорошевский районный суд Москвы.



Подозреваемый предложил двоим бизнесменам должности руководителей в органах государственной власти. Одному из них он обещал место в аппарате полномочного представителя президента РФ по ЦФО, второму — в управлении внутренней политики администрации президента РФ. Также чиновник уверял, что может оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности заинтересованных в этом лиц.



После ухода с поста министра он занимал пост руководителя департамента по взаимодействию с государственными органами ОАО «ТНК-ВР», сообщает kommersant.ru



