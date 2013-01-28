У здания полиции в Санкт-Петербурге произошел взрыв
28 января 2013, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
Неустановленное устройство взорвалось у здания территориального пункта полиции в поселке Репино, который входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга; в результате взрыва один человек контужен.
Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пострадал вольнонаемный водитель. Подозрительный предмет взорвался около 13 часов. Разрушений и повреждений нет, сообщают в полиции.