У здания полиции в Санкт-Петербурге произошел взрыв

Неустановленное устройство взорвалось у здания территориального пункта полиции в поселке Репино, который входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга; в результате взрыва один человек контужен.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пострадал вольнонаемный водитель. Подозрительный предмет взорвался около 13 часов. Разрушений и повреждений нет, сообщают в полиции.



