Со зверофермы в Ленобласти неизвестные украли 30 живых соболей

Со зверофермы в Выборгском районе в Ленинградской области неизвестные украли три десятка живых соболей.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 25 января в правоохранительные органы обратился директор ООО «Северная пушнина».

Мужчина сообщил, что в период с 16 часов 24 января до часа дня 25-го в поселке Кирпичное неизвестный преступник неустановленным способом проник на территорию зверофермы указанного ООО, откуда похитил 31 живого соболя.

Сумма материального ущерба устанавливается.

Звероферма охранной сигнализацией и видеонаблюдением не оборудована. Имеется сторож, который говорит, что ничего не заметил.